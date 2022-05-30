الاتحاد يفرط في تمسكه بالصدارة ويخسر أمام الطائي

فاز الطائي يوم الأحد على ضيفه الاتحاد ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليعادله الهلال بعدد النقاط.
وانفرد الجزائري أمير سعيود بالمرمى وسدد كرة أرضية داخل الشباك بعد بداية الشوط الثاني بست دقائق فيما فشل الفريق الضيف من هز الشباك.
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وأنعش الطائي آماله في البقاء مع الكبار حيث قفز إلى المركز الثامن برصيد 34 نقطة وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، فيما تعادل الاتحاد مع الهلال بعدد النقاط ليصبح حسم الدوري أقرب للفريق العاصمي.
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