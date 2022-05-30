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الهلال يستغل خسارة الاتحاد ويقترب من الحسم

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الهدف الأول

الهلال يستغل خسارة الاتحاد ويقترب من الحسم

الرياض - فرانس برس

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بات الهلال على بعد مباراتين من التتويج ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز 2-صفر على أبها، وخسارة المتصدر السابق الاتحاد بشكل مفاجئ 1-صفر أمام الطائي يوم الأحد.

وقبل جولتين من النهاية عادل الهلال رصيد الاتحاد النقطي بعدد 61 نقطة ويتقدم بالمواجهة المباشرة على الفريق الغربي. وتقدم المدافع علي البليهي بهدف للهلال في الدقيقة 55، وأضاف الهداف النيجيري أوديون إيغالو هدفا قبل النهاية بعشر دقائق.

واستطاع الهلال استغلال فوزه الحاسم على الاتحاد المتصدر حينها في الجولة الماضية ليسجل فوزا متتاليا ويصبح على بعد انتصارين على الفتح والفيصلي للتويج بالبطولة للمرة الثالثة تواليا.

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