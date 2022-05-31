الثلاثاء.. المنتخب السعودي يغادر إلى إسبانيا

تغادر بعثة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتدشين المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو. وسيخوض خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

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واستدعى المدرب الفرنسي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر هم محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ويأتي المنتخب في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.