خلاف ينهي علاقة بيتي مارتينيز ووكيله

غير الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب نادي النصر السعودي، وكيل أعماله مارسيلو سيمونيان الذي كان يدير اللاعب طيلة الفترة الماضية.



وتعاقد اللاعب البالغ من العمر "28 عاما" مع شركة " Junot Soccer Agency" بعدما كان مرتبطا مع "dodici sports management"، وهي الشركة التي انتقل عبرها إلى الفريق السعودي قادما من أتلانتا الأميركي.



وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن خلافا أدى إلى انتهاء العلاقة الطويلة بين بيتي مارتينيز والشركة التي كانت تدير أعماله سابقا، كما قام اللاعب بإلغاء متابعة الشركة والقائمين على أمرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وحذفت "dodici sports management" من اللاعب أيضا سجلاتها على "إنستغرام" أيضا.



ويعد بيتي مارتينيز صاحب أغلى قيمة سوقية في الشركة الجديدة التي انتقل إليها بـ "10 ملايين يورو".



ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني في العديد من المباريات مع فريقه خلال الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض إليها شهر مارس من العام الماضي، حيث شارك في 16 لقاء بالدوري السعودي بمعدل 851 دقيقة لعب، من ضمنها 6 مواجهات فقط كلاعب أساسي، وتم استبداله 5 مرات، وأحرز 7 أهداف، وساهم في صناعة هدفين أيضا، فيما مرر 29 فرصة سانحة للتسجيل.



وانتقل الموهوب الأرجنتيني إلى النصر في 7 سبتمبر 2020، وينتهي عقده مع الفريق صيف 2024.

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