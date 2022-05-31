مستحقات سانوغو تحرم اتحاد جدة من التسجيل 3 فترات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي اتحاد جدة من تسجيل اللاعبين 3 فترات متتالية، إذا لم يتم تسديد مستحقات الإيفواري سيكو سانوغو البالغة 4.7 مليون دولار أميركي مضافاً إليها 5% تمثل الفوائد خلال 45 يوماً.

وانتقل سانوغو إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018-2019 قادماً من يونغ بويز السويسري قبل أن يرحل نهاية ذلك الموسم.

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وقالت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي إن الاتحاد مطالب بدفع 788.794 دولار أميركي تمثل رواتب اللاعب المستحقة من يوم 30 ديسمبر 2020 حتى يوم الدفع بالإضافة إلى 5% فوائد، بالإضافة إلى مبلغ 3.939 مليون دولار أميركي مضافاً إليها 5% فوائد غرامة إنهاء العقد دون سبب مشروع، فيما رفضت بقية المطالبات التي تقدم بها اللاعب تجاه النادي السعودي.

ووفقاً للقرار الصادر من "فيفا" فإن الاتحاد مطالب بدفع المبلغ كاملاً شاملاً الفوائد خلال 45 يوماً من يوم إصدار القرار.

وخاض سانوغو 19 مباراة مع اتحاد جدة في كافة البطولات وسجل خلالها هدفاً واحداً.



