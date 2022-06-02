ليس حجازي.. لاعب النصر أقل المدافعين تعرضاً للمراوغة

يتصدر الأرجنتيني راميرو فونيس موري، لاعب نادي النصر، قائمة أقل المدافعين تعرضا للمراوغة خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي 2021-2022، مبتعدا بفارق واسع عن أقرب منافسيه.

وبحسب الإحصائيات، يتواجد المدافع البالغ من العمر 31 عاما في المركز الأول بالقائمة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة من ضمنها 16 مواجهة كلاعب أساسي بمعدل لعب بلغ 1516 دقيقة، وتمت مراوغته مرتين "مراوغة واحدة كل 758 دقيقة"، وهو الرقم الأفضل في الدوري بالنسبة للمدافعين.

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وتسلط الأرقام الضوء على أقل المدافعين تعرضا للمراوغة في أكبر عدد من المباريات والدقائق، على أن يتم حساب ترتيب القائمة عبر قسمة دقائق اللعب على عدد المراوغات.

وحل ثانيا، المدافع البرازيلي إيغور روسي، قائد الفيصلي، بعد تعرضه للمراوغة 3 مرات خلال 2054 دقيقة لعب في 24 مباراة، بمعدل مراوغة واحدة كل 684 دقيقة.

أما المدافع علي لاجامي، لاعب نادي النصر، فتواجد ثالثا في القائمة بعد تعرضه للمراوغة 3 مرات في 20 مباراة تواجد بها "1621 دقيقة لعب"، بواقع مراوغة كل 540 دقيقة.

رابع أقل المدافعين تعرضا للمراوغة في الدوري السعودي هو الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، الذي سقط 3 مرات فقط في المواجهات المباشرة مع منافسه في 16 مباراة "1440 دقيقة لعب"، بمعدل مراوغة واحدة كل 480 دقيقة.

وعلى مدار 951 دقيقة لعب، تعرض عمر هوساوي، مدافع الاتحاد، للمراوغة مرتين خلال 14 لقاء، بمعدل مراوغة واحدة كل 475 دقيقة، ليتواجد خامسا في القائمة.