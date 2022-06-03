المنتخب السعودي يبدأ مشواره في كأس آسيا بلقاء طاجيكستان

يفتتح المنتخب السعودي الأولمبي مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً يوم الجمعة بملاقاة طاجيكستان ضمن مباريات المجموعة الرابعة في البطولة المقامة بأوزبكستان.

وأكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً: بدأنا العمل والإعداد بعد فراغنا من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ولم يكن لدينا الوقت الكافي، لكن بالرغم من ذلك سنسعى أن نعمل ونستعد من أجل تحقيق أهدافنا خلال هذه البطولة.

مادة اعلانية

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات طاجيكستان والإمارات واليابان.