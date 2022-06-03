.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنتخب السعودي يبدأ مشواره في كأس آسيا بلقاء طاجيكستان

  • الخط
المنتخب السعودي الأولمبي
من تدريبات المنتخب السعودي يوم الخميس

المنتخب السعودي يبدأ مشواره في كأس آسيا بلقاء طاجيكستان

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يفتتح المنتخب السعودي الأولمبي مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً يوم الجمعة بملاقاة طاجيكستان ضمن مباريات المجموعة الرابعة في البطولة المقامة بأوزبكستان.

وأكد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً: بدأنا العمل والإعداد بعد فراغنا من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ولم يكن لدينا الوقت الكافي، لكن بالرغم من ذلك سنسعى أن نعمل ونستعد من أجل تحقيق أهدافنا خلال هذه البطولة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات طاجيكستان والإمارات واليابان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترافق مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة عند معبر باب الهوى كاميرا العربية ترافق مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة عند معبر باب الهوى
اكتشف المزيد