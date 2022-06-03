إيغور روسي: مستقبلي غامض.. والشباب لم يفاوضني

كشف إيغور روسي، قائد فريق الفيصلي، أنه ما زال غير متأكد بالنسبة إلى استمراره مع النادي أو الرحيل في الموسم المقبل، وأوضح أن الكثير من الشائعات ربطته بعدة أندية سابقا، لافتا إلى أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية مع الشباب.

وقال المدافع البرازيلي في تصريحات لـ"العربية. نت": سألني البعض عن اهتمام الشباب بي في الشتاء، لم يأت لي شيء رسمي. إذا تحدثت الأندية، فليس لدي هذه المعلومات. بالنسبة لي، لم يحدث شيء. لدي خبرة بشأن هذه الأمور، لقد كنت هنا في الفيصلي لمدة ستة مواسم وحدثت الكثير من الأشياء، مثل الشائعات. أنا هادئ جدًا حيال ذلك، الشيء المهم هو أن أكون جيدًا وأقوم بعملي.

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وأضاف: بالنسبة لمستقبلي الموسم المقبل ما زلت غير متأكد، ينتهي عقدي في يونيو ونحن نتحدث، لكن وضع الفيصلي ليس مضمونًا بنسبة 100٪ للموسم المقبل. نأمل في إصلاح الوضع، مع كل الحب والاحترام، لكننا هناك أيضًا أمور أخرى. أنا محترف ويجب أن أبحث عن الأفضل لنفسي ولعائلتي، لم أحدد أي شيء بعد.

وعن الفارق بين المدربين الثلاثة للفيصلي هذا الموسم، قال المدافع البالغ من العمر "33 عاما": من الصعب الحديث عنهم، لأن لكل منهم خصائصه وطريقته في العمل والتدريب وإدارة المجموعة. لكن في كرة القدم، نعلم أنه عندما تقوم بتغيير المدرب كثيرًا، فذلك لأن الأمور لا تسير على ما يرام في أرض الملعب.

وأتبع روسي: لا يوجد فريق ينافس على الصدارة يغير المدرب. نادرًا ما يحدث. لذلك عندما لا تحقق النتائج الإيجابية فإنك تُغير المدرب، هذه هي ثقافة كرة القدم في العالم. وكان لدينا حقًا تذبذب بالنتائج في الدوري. لقد بدأنا بشكل جيد مع باولو تراميزاني ومن ثم تعرضنا للسقوط. وصل دانيال راموس وفي البداية قدمنا أداءً جيدًا، لكن الانتصارات لم تأتِ وخضنا مباريات عديدة دون أن نفوز. أما مارينوس فسرعان ما فهم احتياجات الفريق. سِجلنا معه جيد جدًا ونأمل أن نتمكن من الوصول للمرحلة الأخيرة من الدوري بإكمال هدفنا، وهو البقاء في دوري المحترفين. نحن نعمل بجد وأنا متأكد من أن ذلك سيحدث.

وأثنى إيغور على زميله وليد الأحمد، مشيرًا إلى أنه سيصبح أحد أبرز المدافعين في الدوري السعودي، حيث قال: أحاول أن أتحدث معه كثيرًا. منذ المباراة الأولى التي لعبها كمحترف رأيت دائمًا أنه شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة. لقد أخبرته بذلك.

وواصل: أراه يتمتع بإمكانيات كبيرة للمشاركة مع المنتخب السعودي. أنا أؤمن به كثيرًا، إنه يفتقر إلى بعض الأشياء التي يمكن أن يكتسبها مع الخبرة. يجب عليه أيضًا أن يرغب في ذلك وأن يكون على استعداد للنمو والتعلم، والاستماع إلى النصائح، كل هذا جزء من النضج الرياضي. أعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح، هذا الموسم وفي نهاية العام الماضي لعب أكثر واكتسب خبرة، وأعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون أحد أفضل مدافعي الدوري. لديه خصائص جيدة للغاية بالنسبة للمدافع وسيحقق كل النجاحات. أتحدث إليه كثيرًا وأحاول أن أشاركه بعضًا من تجربتي. أعتقد أن هذا مهم وجيد له أيضًا.