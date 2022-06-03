منتخب السعودية يتخم شباك طاجيكستان بنتيجة ثقيلة

حقق منتخب السعودية بداية قوية عندما فاز على طاجيكستان 5-0 يوم الجمعة على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
وسجل حمد اليامي (42) وأيمن يحيى (50) وهيثم عسيري (68) ومتعب الحربي (86) وعبدالله رديف (90+7 من ضربة جزاء) أهداف الفوز لمنتخب السعودية.
مادة اعلانية
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز اليابان على الإمارات 2-1 على ستاد باختاكور.
وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام اليابان، في حين بقي رصيد الإمارات وطاجيكستان خالياً من النقاط.
اقرأ أيضاً
-
المنتخب السعودي يبدأ مشواره في كأس آسيا بلقاء طاجيكستانيفتتح المنتخب السعودي الأولمبي مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً يوم الجمعة بملاقاة طاجيكستان ضمن مباريات المجموعة الرابعة في البطولة المقامة ... رياضة سعودية
-
كيف يتجاوز المنتخب السعودي خطر الإرهاق.. الطبيب يوضحأكد صالح الحارثي طبيب المنتخب السعودي أنه يتم متابعة اللاعبين الدوليين بشكل دقيق مع أنديتهم لتفادي تعرضهم إلى الإرهاق مع اقتراب الموسم المحلي من ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية