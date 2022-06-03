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منتخب السعودية يتخم شباك طاجيكستان بنتيجة ثقيلة

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فرحة لاعبي المنتخب السعودي

منتخب السعودية يتخم شباك طاجيكستان بنتيجة ثقيلة

العربية. نت

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حقق منتخب السعودية بداية قوية عندما فاز على طاجيكستان 5-0 يوم الجمعة على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

وسجل حمد اليامي (42) وأيمن يحيى (50) وهيثم عسيري (68) ومتعب الحربي (86) وعبدالله رديف (90+7 من ضربة جزاء) أهداف الفوز لمنتخب السعودية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز اليابان على الإمارات 2-1 على ستاد باختاكور.

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام اليابان، في حين بقي رصيد الإمارات وطاجيكستان خالياً من النقاط.

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