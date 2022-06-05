المنتخب السعودي أمام اللاتينيين.. 12 خسارة وفوز واحد

يخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته التحضيرية ضمن مرحلته الإعدادية الأولى لكأس العالم في مواجهته مع المنتخب الكولومبي في إسبانيا.

وبدأ المنتخب السعودي المرحلة الأولى الإعدادية لكأس العالم 2022 بمعسكر في مدينة أليكانتي الإسبانية على أن يقيم مرحلته الثانية في المدينة نفسها سبتمبر المقبل.

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وأعلن المنتخب في وقت سابق مواجهاته الودية التي ستكون أمام كولومبيا وفنزويلا في يونيو والإكوادور ومنتخب آخر يحدد لاحقا في سبتمبر أما في المرحلة الأخيرة في نوفمبر يواجه كرواتيا.

وواجه المنتخب السعودي في تاريخه 8 من نظرائه في أميركا الجنوبية وهم الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وبيرو وبوليفيا وكولومبيا فيما لم يسبق له اللعب أمام فنزويلا والإكوادور.

ويملك المنتخب السعودي سجلا متباينا أمام المنتخبات اللاتينية إذ واجهها 23 مرة فاز في مباراة واحدة وخسر 12 وتعادل في 10. وسبق للمنتخب السعودي مواجهة نظيره الكولومبي في مناسبتين وديتين كانت الأولى في فبراير من 1994 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله سجل للسعودية سعيد العويران وللمنتخب اللاتيني إيفان فالنسيانو فيما انتهت المواجهة اللاحقة بفوز لكولومبيا عن طريق فيكتور أريستيزابال.

وأمام كبار القارة اللاتينية واجه الأخضر منتخب البرازيل 5 مرات الأكثر بين جيرانه، وخسر فيها كلها 4 منها في لقاءات ودية انتهت 4-1 و3-صفر و1-صفر و2-صفر فيما انتهت مواجهتهما في كأس القارات 1999 8-2 بهاتريك رونالدينيو وهدفا أليكس وجواو كارلوس وروني وزي روبرتو.

وأمام الأرجنتين لعب الأخضر 4 مباريات انتهت الأولى في 1988 بهدفين لمثلهما سجل ماجد عبدالله وهيرنان دياز هدفا في مرماه ومثلهما لمنتخب بلاده فيما انتهت المباراة التالية في العام نفسه 2-0 سجلهما دييغو سيميوني وأوسكار ديرتيسيا، أما الثالثة كانت مواجتهما في كأس القارات انتهت 3-1 سجل للسعودية سعيد العويران ولـ "الألبيسيليستي" ليوناردو رودريغيز وكلاوديو كانيجيا ودييغو سيميوني والأخيرة التي أقيمت في الرياض في 2012 انتهت بالتعادل السلبي.

وفي مواجهة الأوروغواي حقق المنتخب السعودي انتصاره الوحيد أمام اللاتينيين في مارس 2002 وحينها فاز 3-2 عن طريق ثنائية عبيد الدوسري وعبدالله الواكد فيما سجل للسيليستي دييغو فورلان وفابيان أونيل فيما تعادلا وديا في أكتوبر 2014 في افتتاح ستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة بهدف نايف هزازي وحسن معاذ في مرماه أما مباراتهما في كأس العالم 2018 انتهت بفوز عن طريق خوسيه خيمينيز.





وواجه المنتخب السعودي نظيره التشيلي في عام 1994 وخسر الأولى بهدفي لوكاس تودور ورايموندو توبر فيما تعادل في الثانية بهدفين سجلهما سامي الجابر وفهد الغشيان، وأمام باراغواي لعب الأخضر أمامه 3 مرات انتهت مواجهتي 1986 و2019 بالتعادل السلبي فيما شهدت مباراة 2008 تعادلا بهدف لمثله عن طريق فيصل السلطان وكرستيان ريفيروس.

ولعب الأخضر 3 مباريات أمام بوليفيا انتهت بالتعادل في مواجهتي 1999 بتعادل سلبي و2-2 في 2018 سجل حينها يحيى الشهري وسالم الدوسري وسجل للبوليفيين جاسماني كامبوس ومارسيلو مارتينيز، فيما انتهت المواجهة الوحيدة بين السعودية وبيرو بثلاثية نظيفة للمنتخب الأميركي الجنوبي في 2018 سجلها أندريه كاريو وثنائية للمخضرم باولو غيريرو.