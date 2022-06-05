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المنتخب السعودي يستعد لكولومبيا.. وسالم الدوسري يواصل تمارينه الخاصة

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مباراة سابقة للدوسري

المنتخب السعودي يستعد لكولومبيا.. وسالم الدوسري يواصل تمارينه الخاصة

العربية.نت

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اختتم المنتخب السعودي يوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب كولومبيا وديًا مساء يوم الأحد على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وستكون المواجهة أمام كولومبيا هي الأولى من بين المباريات التي أعلن عن خوهضها المنتخب السعودي وهي أمام كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وكرواتيا ومنتخب آخر يحدد لاحقا.

وأجرى اللاعبون حصة تدريبية على "ملعب منتجع لافينكا" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة على صعيد متصل فيما واصل اللاعب سالم الدوسري تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

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