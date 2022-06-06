الأولمبي السعودي يختتم تدريباته لمواجهة اليابان

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الاثنين مباراته ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة "الرابعة" لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويلاقي الأخضر منتخب اليابان على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند في ثاني مباريات المجموعة الرابعة بعد فوزه في اللقاء الأول بخماسية نظيفة على طاجكستان.

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وأجرى اللاعبون يوم الأحد حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

ويتضدر المنتخب مجموعته الرابعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يأتي ثانيًا في حين جاء منتخب الإمارات ثالثًا، ويتذيل منتخب طاجيكستان المجموعة.