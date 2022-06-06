.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأولمبي السعودي يختتم تدريباته لمواجهة اليابان

  • الخط
من التدريبات

الأولمبي السعودي يختتم تدريباته لمواجهة اليابان

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الاثنين مباراته ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة "الرابعة" لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويلاقي الأخضر منتخب اليابان على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند في ثاني مباريات المجموعة الرابعة بعد فوزه في اللقاء الأول بخماسية نظيفة على طاجكستان.

وأجرى اللاعبون يوم الأحد حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

ويتضدر المنتخب مجموعته الرابعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يأتي ثانيًا في حين جاء منتخب الإمارات ثالثًا، ويتذيل منتخب طاجيكستان المجموعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سر كشفته الملكة إليزابيث أمام شخصية كرتونية شهيرة سر كشفته الملكة إليزابيث أمام شخصية كرتونية شهيرة
اكتشف المزيد