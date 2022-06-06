الاتحاد السعودي يعتمد آلية المشاركة في كأس السوبر

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين آلية المشاركة في مسابقة الكأس السوبر بنظامها الجديد اعتبارا من موسم 2022 - 2023.

وستقام المسابقة من 3 مباريات بنظام دور نصف نهائي ومباراة نهائية بعدما كانت تقام من مباراة واحدة تجمع بين بطلي الدوري والكأس.

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ويشارك في المسابقة بحلتها الجديدة بطل ووصيف الدوري وبطل ووصيف مسابقة الكأس على غرار الصيغة المعتمدة في الكأس السوبر الإسبانية منذ موسم 2019 - 2020 التي أقيمت في السعودية كما حال نسخة الموسم الحالي التي أقيمت في الرياض بين 12 و16 يناير وتوج بلقبها ريال مدريد على حساب أتلتيك بلباو.

وكشف الاتحاد السعودي عبر بيان نشره على حسابه في "تويتر": وفقا لقرار الاتحاد السعودي باعتماد النظام الجديد لبطولة كأس السوبر اعتبارا من النسخة المقبلة 2022 - 2023 لتقام بمشاركة 4 فرق هي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين. وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء لترتيب أندية الدوري" في إشارة إلى فوز نفس الفريق بالدوري والكأس أو فوزه بمسابقة وحلوله وصيفاً في الأخرى.

وكان الاتحاد السعودي اعتمد في 19 فبراير الماضي النظام الجديد لمسابقة كأس السوبر بناءً على ما رفعته لجنة المسابقات واللجنة التجارية بهدف رفع مستوى المنافسة من خلال توسيع قاعدة المشاركة في المسابقة.

وتابع الاتحاد في بيانه "سيكون توزيع المباريات وفقاً لاحدى الآلتين التاليتين، في حال عدم تكرار أي فريق من الفرق الأربعة سوف تقام المباريات حسب التالي نصف النهائي 1: بطل الدوري مع وصيف الكأس ونصف النهائي 2: بطل الكأس مع وصيف الدوري على أن يجمع النهائي الفائزين".

وأوضح "بينما ستكون الآلية الثانية في حال تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربعة حيث سيتم اللجوء لترتيب أندية الدوري مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة حسب التالي نصف نهائي 1: الفريق رقم 1 في القرعة مع الفريق رقم 2 ونصف نهائي 2: الفريق رقم 3 في القرعة مع الفريق رقم 4".