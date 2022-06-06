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السعودية تتعادل مع اليابان في كأس آسيا تحت 23 عاماً

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المنتخب السعودي يتصدر مجموعته

السعودية تتعادل مع اليابان في كأس آسيا تحت 23 عاماً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الياباني سلبياً يوم الاثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن اليابان، مستفيداً من فوزه الجولة الماضية على طاجيكستان 5-0.

وتلتقي السعودية مع الإمارات يوم الخميس في الجولة الثالثة.

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