السعودية تتعادل مع اليابان في كأس آسيا تحت 23 عاماً

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الياباني سلبياً يوم الاثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.
ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن اليابان، مستفيداً من فوزه الجولة الماضية على طاجيكستان 5-0.
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وتلتقي السعودية مع الإمارات يوم الخميس في الجولة الثالثة.
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