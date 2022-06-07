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بيراميدز يهزم اتحاد جدة ودياً

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هدف المباراة الوحيد

بيراميدز يهزم اتحاد جدة ودياً

العربية.نت

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خسر اتحاد جدة يوم الاثنين أولى مبارياته الودية أمام نظيره بيراميدز المصري صفر - 1 ضمن مباراتين تجريبيتين أعلن خوضهما النادي خلال فترة التوقف.

وانتهى اللقاء بهدف دون رد للفريق المصري سجله أسامة جلال في الشوط الثاني، وشهدت المباراة مشاركة عدد من اللاعبين في الفريقين على مستوى التشكيل الأساسي والاحتياطي.

ويكمل الاتحاد مبارياته الودية يوم الأحد المقبل بمواجهة أبها على أن يعود لخوض الجولة 29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لمواجهة الاتفاق في الدمام في الثامن عشر من الشهر الحالي والجولة الأخيرة أمام الباطن في 23 من الشهر نفسه.

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