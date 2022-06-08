جارديم.. مدرب جديد يفتح له الهلال أبواب الخليج

أصبح البرتغالي ليوناردو جارديم الاسم الأخير في قائمة المدربين الذين غادروا الهلال السعودي في فترة دوري المحترفين وتوجهوا إلى الدوريات الخليجية بعدما وقع يوم الأربعاء عقده مع نادي شباب الأهلي الإماراتي ليدربه في الموسم المقبل.

وتولى جارديم تدريب الهلال مطلع الموسم الحالي وحقق معه بطولة دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي قبل أن يقال من منصبه شهر فبراير الماضي عقب الخسارة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

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وسبق جارديم، البرازيلي روجيرو ميكالي المدرب الذي تولى تدريب الهلال بشكل مؤقت عقب الاستغناء عن رازفان لوتشيسكو الموسم الماضي، لكنه ذاته لم يسلم من مقصلة الإقالة عقب نهاية مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتوجه عقبها إلى تدريب الظفرة الإماراتي.

وحضر اليوناني جيورجيوس دونيس إلى تدريب الهلال عام 2015 وحقق معه بطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد قبل أن يقال من منصبه العام اللاحق، وانتقل بعدها إلى تدريب الشارقة الإماراتي لمدة موسم واحد.

وعرفت الكرة السعودية المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش عبر نادي الفيصلي الذي تولى تدريبه بين عامي 2010 و2012، وانتقل بعدها إلى تدريب أولمبي الهلال ومن ثم الفريق الأول عقب إقالة الفرنسي أنطوان كومبواريه وحقق مع الفريق كأس ولي العهد، ليرحل مباشرة إلى تدريب العين الإماراتي.



وعقب إبعاده عن تدريب الهلال في 2009، انتقل الروماني أولاريو كوزمين إلى تدريب السد القطري، وبعدها خاض عدة تجارب في الملاعب الإماراتية آخرها الشارقة الذي يدربه حالياً.