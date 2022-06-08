ديون الأهلي الأعلى.. والهلال برصيد أبيض

أعلنت لجنة الكفاءة المالية، يوم الأربعاء، عن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي بلغت 276 مليون ريال سعودي على جميع الأندية.
وتواجد أهلي جدة في صدارة القائمة بـ 48 مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد "42 مليون ريال سعودي"، وثالثا جاء النصر بالتزامات مالية بلغت "36 مليون ريال سعودي"، وخلفه الشباب بعدما وصل المبلغ إلى 32 مليونا.
ولم تسجل أي التزامات مالية على أندية الهلال والفيصلي إضافة إلى الفتح وأبها.
وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لجنة الكفاءة المالية حددت يوم 21 أغسطس المقبل موعدا نهائيا للوفاء بالديون.
وبحسب بيان اللجنة، انخفضت التزامات أندية الدوري السعودي للمحترفين بنسبة 51.46% خلال أقل من عام، بعدما بلغت الديون 569 مليون ريال سعودي في إبريل 2021 مقابل 276 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2022.
-
جارديم.. مدرب جديد يفتح له الهلال أبواب الخليجأصبح البرتغالي ليوناردو جارديم الاسم الأخير في قائمة المدربين الذين غادروا الهلال السعودي في فترة دوري المحترفين وتوجهوا إلى الدوريات الخليجية بعدما ... رياضة سعودية
-
الهلال.. "زعيم الريمونتادا" في الدوري السعوديفيديو الرياضة
-
الهلال يستغل خسارة الاتحاد ويقترب من الحسمبات الهلال على بعد مباراتين من التتويج ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز 2-صفر على أبها، وخسارة المتصدر السابق الاتحاد بشكل مفاجئ ... رياضة سعودية