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المنتخب السعودي يختتم تجاربه بالخسارة أمام فنزويلا

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عبدالله عطيف المنتخب السعودي فنزويلا
عبدالله عطيف خلال المباراة الودية

المنتخب السعودي يختتم تجاربه بالخسارة أمام فنزويلا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي يوم الخميس بالخسارة أمام فنزويلا بهدف دون رد ضمن استعداداته لخوض غمار كأس العالم 2022 شهر نوفمبر المقبل.

وسجل ناهويل فيرارسي هدف منتخب فنزويلا الوحيد منتصف الشوط الأول بعدما استغل كرة مرتدة من حارس المرمى محمد العويس.

وكان المنتخب السعودي قد استهل معسكره الإسباني بالخسارة أمام كولومبيا بهدف دون رد.

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