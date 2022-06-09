النصر يرد على لجنة الكفاءة: ديوننا 27 مليون ريال

أوضح نادي النصر السعودي أن المبلغ الفعلي المتبقي لنيل شهادة الكفاءة المالية 27 مليون ريال سعودي، وليس 36 مليون ريال كما أعلنت اللجنة.

وكانت لجنة الكفاءة المالية أعلنت، يوم الأربعاء، عن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتواجد أهلي جدة في صدارة القائمة بـ 48 مليون ريال سعودي، وخلفه الاتحاد "42 مليون ريال سعودي"، وثالثا جاء النصر بالتزامات مالية بلغت "36 مليون ريال سعودي".

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ورد الوليـد المهيـدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"على بيان اللجنة، قائلا: من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح التالي المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية هو 27,104,000 ريال.

وأضاف: ذلك بعد خصم التالي: 3,400,000 سددت في 1 يونيو 2022، و 5,625,000 قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي، وسيتم التواصل مع اللجنة لتزويدهم بالمستندات المؤيدة لذلك.

وأعلنت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن لجنة الكفاءة المالية حددت يوم 21 أغسطس المقبل موعدا نهائيا للوفاء بالديون.

