سلمان الفرج في الموسم الحالي.. أكثر من 54 ساعة لعب

يتقدم سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي بعدد دقائق اللعب على بقية زملائه في التشكيلة الدولية، إذ خاض 3249 دقيقة لعب مع الهلال خلال الموسم الحالي ما يمثل 54.15 ساعة من لعب كرة القدم.

ولعب الفرج 39 مباراة مع الهلال في الموسم الحالي الذي يستمر حتى أواخر الشهر الجاري، وخلفه زميله علي آل بليهي الذي لعب 3223 دقيقة وسالم الدوسري الذي بلغت دقائق لعبه 3042.

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وخاض سلمان الفرج 6 مباريات أقل من ليونيل ميسي الذي لعب 46 مباراة مع باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين بدقائق لعب بلغت 3862، بينما خاض روبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا 53 مباراة مع بايرن ومنتخب بلاده بواقع 4367 دقيقة.