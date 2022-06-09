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"السعودي الأولمبي" يهزم الإمارات ويتأهل إلى ربع النهائي

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من لقاء السعودية والإمارات

"السعودي الأولمبي" يهزم الإمارات ويتأهل إلى ربع النهائي

العربية. نت

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تربع منتخب السعودية على الصدارة بعد فوزه على الإمارات 2-0 يوم الخميس على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن منتخب السعودية من تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق أيمن يحيى (57) وسعود عبدالحميد (90+3 من ضربة جزاء).

وأكمل منتخب الإمارات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع عيد خميس في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز اليابان على طاجيكستان 3-0 على ستاد بونيودكور.

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط للإمارات، في حين بقي رصيد طاجيكستان خالياً من النقاط، حيث حصلت السعودية واليابان على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، تلتقي السعودية يوم الأحد مع فيتنام ثانية المجموعة الثالثة، في حين تتقابل اليابان مع كوريا الجنوبية أولى المجموعة الثالثة.

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