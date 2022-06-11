.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأولمبي السعودي يستدعي البريكان وتمبكتي

  • الخط
من مشاركة تمبكتي أمام كولومبيا

الأولمبي السعودي يستدعي البريكان وتمبكتي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاما استدعاء فراس البريكان وحسان تمبكتي بعد فراغهما من المرحلة الإعدادية الأولى لكأس العالم مع المنتخب الأول.

ويلعب المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما وكان قد تصدر مجموعته بالفوز على طاجكستان والإمارات وتعادله مع اليابان على أن يلاقي فيتنام في الدور ربع النهائي يوم الأحد المقبل.

وشارك البريكان وتمبكي في وديتي المنتخب الأول ضمن المرحلة الأولى التي خسرها الفريق أمام كولومبيا وفنزويلا 1 - صفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60| ابن لك منزلا… في المريخ ستتفاجأ بتعدد الخيارات والطوب سيكون متوفرا الساعة 60| ابن لك منزلا… في المريخ ستتفاجأ بتعدد الخيارات والطوب سيكون متوفرا
اكتشف المزيد