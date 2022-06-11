الأولمبي السعودي يستدعي البريكان وتمبكتي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاما استدعاء فراس البريكان وحسان تمبكتي بعد فراغهما من المرحلة الإعدادية الأولى لكأس العالم مع المنتخب الأول.
ويلعب المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما وكان قد تصدر مجموعته بالفوز على طاجكستان والإمارات وتعادله مع اليابان على أن يلاقي فيتنام في الدور ربع النهائي يوم الأحد المقبل.
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وشارك البريكان وتمبكي في وديتي المنتخب الأول ضمن المرحلة الأولى التي خسرها الفريق أمام كولومبيا وفنزويلا 1 - صفر.
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