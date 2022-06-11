الأولمبي السعودي يواجه فيتنام.. وإصابة العمار

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الأحد مباراته ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويلاقي المنتخب نظيره فيتنام على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.

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وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند تحت إشراف سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

وشهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة لاعب خط الوسط تركي العمار نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامّة، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 يوم السبت اجتماعًا تنسيقيًا للمباراة نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، كما تم اعتماد الطقم الأبيض للمباراة أمام منتخب فيتنام.