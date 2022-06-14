السعودية تواجه أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا

يبحث المنتخب السعودي الأولمبي إلى العودة للمباراة النهائية لكأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية على التوالي عندما يواجه أستراليا في مباراة نصف نهائي النسخة الحالية يوم الأربعاء على ستاد بختاكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وتلعب أوزبكستان صاحبة الأرض في المباراة الثانية مع اليابان على ذات الملعب، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يونيو.

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وبلغت السعودية مباراة نصف النهائي عقب الفوز على فيتنام بربع النهائي فيما تجاوزت أستراليا نظيرتها تركمانستان بهدف دون رد في ذات الدور.

ويعتبر المنتخب السعودي صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة بعدما خرج بشباك نظيفة في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن، بعد الفوز على طاجيكستان 5-0 والإمارات 3-0 وتعادل سلبي مع اليابان.

بينما تأهلت أستراليا إلى الدور الثاني عقب جمع 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.