السعودية تهزم أستراليا وتصل نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية على التوالي عقب تجاوزه أستراليا بهدفين في مباراة نصف النهائي، التي أقيمت بالعاصمة الأوزبكية طشقند يوم الأربعاء.

وسجل حسين العيسى الهدف السعودي الأول بعد مرور 20 دقيقة لعب، وأحرز أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 72، لينتظر المنتخب الأحضر الفائز من مباراة أوزبكستان واليابان بالمباراة النهائية يوم الأحد.

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وطرد الحكم لاعب أستراليا جاي ريتش- باغلويلو في الدقيقة 39، كما أهدر ناجارين لاعب أستراليا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وكذلك السعودي عبدالله رديف بعده بـ3 دقائق.