أفضل لاعب واعد في كندا يتألق بقميص المنتخب السعودي

بين المحيط والخليج والبحر، انطلقت قصة أحمد الغامدي اللاعب الشاب الذي برز بشكل واضح مع المنتخب السعودي الأولمبي بعدما عرف كرة القدم على المستوى الاحترافي في الجانب الآخر من الكرة الأرضية وتحديداً فانكوفر الكندية.

ولد الغامدي في سبتمبر 2021 بمدينة جدة الساحلية، وارتحلت العائلة بعد 4 أعوام إلى كندا لظروف عملية ودراسية، وهناك بدأ لعب كرة القدم في أكاديمية بمدينة فانكوفر.

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ارتدى الغامدي قميص رقم 13 مع نادي باسيفيك بدءا من مايو 2019 لعب ثماني مباريات في مرحلتي الدوري الكندي للمحترفين ومباراة في الأدوار الاقصائية، ونال لقب أفضل لاعب واعد وسجل هدفا وحيدا لناديه.

وفي نوفمبر 2019 ارتدى قميص المنتخب السعودي للشباب في تصفيات كأس آسيا للشباب وسجل هدفاً، وبعد شهرين تعاقد معه الاتفاق.

ومدد الاتفاق تعاقده مع الغامدي في يناير الماضي إلى 2027 وهو الذي ظهر في 11 مباراة بالدوري للموسم الحالي منها واحدة فقط كأساسي، وسجل هدفا وحيدا كان أمام الحزم في الحادي والعشرين من مايو الماضي.