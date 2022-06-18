الأولمبي السعودي يختتم استعداداته لنهائي كأس آسيا

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم السبت تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا لمباراته أمام منتخب أوزبكستان يوم الأحد ضمن نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويلاقي المنتخب نظيره الأوزبكي على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة طشقند وأجرى لاعبو المنتخب على ملعب كيباري تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد أدّوا خلالها مرانًا تكتيكيًا أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

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وعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا تنسيقيًا للمباراة النهائية نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية كما تم اعتماد الطقم الأبيض لمباراة النهائي.