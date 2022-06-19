أولمبي آسيا.. كأس و"شباك نظيفة" واللاعب الأفضل

حقق المنتخب الأولمبي السعودي عدة أرقام مميزة خلال بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما في أوزبكستان التي توج بها الأخضر للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على أصحاب الأرض.

وتوج الأولمبي السعودي بالبطولة القارية بعد فوزه في النهائي بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان في الشوط الثاني من اللقاء.

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واستطاع الأخضر التتويج بالبطولة وإنهائها دون تلقي أي هدف في 6 مباريات بقيادة حارس المرمى نواف العقيدي إذ افتتح البطولة بفوز عريض على تركمانستان بخماسية نظيفة قبل التعادل مع اليابان سلبا والفوز على الإمارات بهدفين دون رد. وفي الأدوار الإقصائية واصل الأولمبي تجاوز خصومه فيتنام وأستراليا وأوزبكستان في النهائي بالنتيجة نفسها بهدفين دون رد.

وتوج أيمن يحيى بجائزة أفضل لاعب في البطولة إذ سجل هدفا في مرمى تركمانستان وآخر في شباك الإمارات قبل أن يسجل آخر أهدافه في البطولة في مرمى أستراليا في نصف النهائي ولعبه دورا رئيسا في فوز الأخضر باللقب كما فاز الأخضر بجائزة اللعب النظيف بعد حصول لاعبيه على 7 بطاقات صفراء.