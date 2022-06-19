الأولمبي.. فئة جديدة في المنتخبات السعودية تتوشح بالذهب

انضمت فئة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً للمرة الأولى في تاريخها إلى المتوجين بالبطولات في الفئات السنية الأخرى لمنتخبات السعودية.

وكان الأولمبي السعودي توج ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً يوم الأحد أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بهدفين جاءا عن طريق أحمد الغامدي وفراس البريكان.

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وسبق للأولمبي الوصول إلى نهائي البطولة نفسها في مناسبتين سابقتين في عامي 2013 و2020 وخسرهما أمام العراق وكوريا الجنوبية.

وبعد فوزه بالبطولة القارية يكون الأولمبي ثالث فئة بين المنتخبات السعودية تتوج بالبطولات بعد الأول والشباب والناشئين.

إذ سبق أن توج المنتخب الأول ببطولات كأس آسيا 1984 في سنغافورة بهدفي شايع النفسية وماجد عبدالله في مرمى الصين و1988 في قطر عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي أمام كوريا الجنوبية قبل التتويج الأخير على مستوى الأول في 1996 بتعادل سلبي أمام الإمارات أصحاب الأرض والتتويج بعد الركلات الترجيحية.

وفي فئة الشباب حقق المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 3 مرات تعود الأولى إلى 1986 عندما تغلب على جاره البحريني بهدفين دون رد في نهائي البطولة التي أقيمت في الرياض قبل التتويج في دبي الإماراتية عام 1992 بالفوز على كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة فيما جاء التتويج الأخير في بطولة 2019 التايلندية وحينها فاز الأخضر على كوريا الجنوبية 2-1 سجلها تركي العمار وخالد الغنام.

وعلى صعيد الناشئين توج الأخضر بكأس العالم 1989 في غلاسكو الأسكتلندية على حساب أصحاب الأرض في النهائي وحينها انتهى الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما سجل للأخضر سليمان الرشودي ووليد الطرير قبل أن تحسم الترجيحية البطولة الكبرى للصقور الخضر.

وآسيويا فازت فئة الناشئين بالبطولة مرتين في 1985 بركلات الترجيح أمام قطر في الدوحة وفي عام 1988 عن طريق ثنائية خالد الرويحي في مرمى البحرين في البطولة التي أقيمت في تايلند.