المسحل لـ "العربية": التتويج هو الأهم.. واللاعبون اعتادوا على الجماهير

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الفوز ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً هو الأهم مضيفا بأن اللاعبين اعتادوا اللعب أمام عدد كبير من الجماهير.
وكشف المسحل خلال حضوره تدريبات المنتخب الأولمبي السعودي قبل يوم من نهائي كأس آسيا أمام أوزبكستان في لقاء مع "العربية": الأرقام المميزة جيدة ولكن الأهم هو تحقيق البطولة.
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وأضاف المسحل: تحدثت مع اللاعبين والجهاز الفني وهن معتادون على اللعب أمام الجماهير الغفيرة بحكم مشاركاتهم مع أنديتهم.
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