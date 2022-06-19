سعد الشهري: هدفنا العودة بالكأس

كشف سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أن الفوز بالبطولة هو الهدف الرئيسي وأن الضغوط التي يواجهها الفريق تكون دافعا لتحقيق اللقب.

وأوضح الشهري في المؤتمر الخاص بنهائي كأس آسيا: المباراة تجمع بين منتخبين يستحقان بلوغ النهائي وأنا فخور بفريقي وسعيد لبلوغ النهائي الثاني على التوالي وسوف نحاول الاستمتاع بخوض المباراة بحضور جماهيري كبير والعودة بالبطولة.

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وأضاف: المباراة تعكس مقدار التحسن والتطور في كرة القدم الآسيوية ومنتخب أوزبكستان يمتاز بالشخصية الجيدة وأسلوبهم الخاص ويمتلك فريقا جيدا وهم يعدون هذا الفريق منذ فترة طويلة وتقابلنا معهم أكثر من مرة وكل منا يعرف الآخر جيدا وسوف تكون المباراة قوية وممتعة.

وكشف: نريد الفوز باللقب ثم بلوغ دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس ولدينا 10 لاعبين قادرون على المشاركة في النسخة المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

واختتم: نأمل أن نتمكن من المحافظة على تركيزنا للحفاظ على نظافة شباكنا ولكن هذه هي المباراة النهائية وكل شيء ممكن وربما يسجل الفريق الأوزبكي وبالتالي فإن المهم هو أن نقوم بردّ فعل جيد لقد أتينا إلى هنا ونحن نحمل مسؤولية إسعاد الشعب السعودي وفي ذات الوقت لا نشعر بأي ضغوطات وسوف نحاول تحويل أي ضغط علينا إلى أمر إيجابي.