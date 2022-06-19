وزير الرياضة يكافئ لاعبي ومدرب الأولمبي السعودي بمليون ريال

الأولمبي السعودي يختتم استعداداته لنهائي كأس آسيا

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم السبت تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا لمباراته أمام منتخب أوزبكستان يوم الأحد ضمن نهائي كأس آسيا ...