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وزير الرياضة يكافئ لاعبي ومدرب الأولمبي السعودي بمليون ريال

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تتويج اللاعبين

وزير الرياضة يكافئ لاعبي ومدرب الأولمبي السعودي بمليون ريال

العربية.نت

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بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودي فوز المنتخب السعودي تحت 23 عاماً ببطولة كأس آسيا على حساب منتخب أوزبكستان.

وتوج المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على أوزبكستان في طشقند بهدفين جاءا بتسديدتي أحمد الغامدي ونواف البريكان.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه في "تويتر": أرفع خالص التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة تحقيق منتخبنا الأولمبي بطولة كأس آسيا 2022 أبارك لأخي ياسر المسحل.. مبروك لوطننا الغالي ولأبطالنا والجهازين الفني والإداري كلنا فخر بما حققتم".

كما أعلن وزير الرياضة بتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي ومدربه سعد الشهري.

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