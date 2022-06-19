وزير الرياضة يكافئ لاعبي ومدرب الأولمبي السعودي بمليون ريال

بارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودي فوز المنتخب السعودي تحت 23 عاماً ببطولة كأس آسيا على حساب منتخب أوزبكستان.
وتوج المنتخب السعودي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على أوزبكستان في طشقند بهدفين جاءا بتسديدتي أحمد الغامدي ونواف البريكان.
وكتب وزير الرياضة عبر حسابه في "تويتر": أرفع خالص التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة تحقيق منتخبنا الأولمبي بطولة كأس آسيا 2022 أبارك لأخي ياسر المسحل.. مبروك لوطننا الغالي ولأبطالنا والجهازين الفني والإداري كلنا فخر بما حققتم".
كما أعلن وزير الرياضة بتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي ومدربه سعد الشهري.
-
الشهري يستهدف بطولته الأولى مع الأولمبي السعودييأمل سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً الحصول على بطولته الأولى مدرباً لفرق الفئات السنية للمنتخبات السعودية منذ تجربته الأولى في عام ... رياضة سعودية
-
ثنائي المنتخب السعودي الأولمبي: هدفنا الفوز بكأس آسيافيديو الرياضة
-
الأولمبي السعودي يختتم استعداداته لنهائي كأس آسيااختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم السبت تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا لمباراته أمام منتخب أوزبكستان يوم الأحد ضمن نهائي كأس آسيا ... رياضة سعودية