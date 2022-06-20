أبطال كأس آسيا 2022: حققنا وعدنا

أكد لاعبو المنتخب الأولمبي السعودي أنهم حققوا وعدهم بالتتويج ببطولة كأس آسيا 2022 تحت 23 عاما مشيدين بالأداء الجماعي لجميع اللاعبين.
وفي لقاءات متفرقة مع "العربية" كشف المهاجم حسين العيسى بأن "شعار المنتخب يستحق التعب و استطعنا تحقيق وعدنا" فيما أبان المدافع حسان تمبكتي قائلا "الشباك النظيفة تأتي من جميع الخطوط بدءا من الهجوم".
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وأوضح لاعب الوسط حامد الغامدي "منتخب أوزبكستان قوي وجمهوره مؤثر بداية المباراة تأثرنا قليلا لكن شخصيتنا وثقتنا منحتنا الفوز" فيما أكد حارس المرمى عبدالرحمن الشمري بأنهم "سعداء بدخول التاريخ ولم تكن بطولة صعبة لأننا حضرنا أنفسنا جيدا".
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