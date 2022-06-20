الخليج يضم الجزائري جمال بلعمري

‬أعلن نادي الخليج الصاعد حديثا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري.



ونشر النادي مقطع فيديو على حسابه على تويتر وكتب فوقه "أول المحاربين وصل" مستعرضا لمحات من مسيرة بلعمري مع منتخب الجزائر.



وبذلك سيعود بلعمري الفائز مع الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019 إلى السعودية التي غادرها قبل عامين إلى نادي ليون الفرنسي وقطر القطري.



وكان بلعمري المتوج أيضا بكأس العرب مع الجزائر العام الماضي وفسخ عقده مع نادي قطر في أبريل الماضي وربطته تكهنات باحتمال العودة إلى فريقه السابق شبيبة القبائل أو الانتقال إلى مولودية الجزائر.



وسبق للمدافع الجزائري البالغ عمره 32 عاما خوض تجربة مع الشباب السعودي قبل انتقاله لفرنسا ولعب أيضا في صفوف نصر حسين داي ووفاق سطيف في الجزائر.

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