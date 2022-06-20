سعد الشهري: اللاعبون كانوا أبطالاً

كشف سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي الذي توج ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما يوم الأحد أن الجيل الحالي من اللاعبين اكتسب صفات البطولة منذ أن كان في فئة الشباب مضيفا بأن المنتخب الأوزبكي قدم مباراة صعبة في النهائي.
وفي لقاء مع فهد الشهري مراسل العربية في طشقند أكد مدرب الأولمبي: المنتخب الأوزبكي قوي واستطنا تتويج أرقامنا المميزة بفعل الأهم وهو الفوز بالبطولة.
وأضاف الشهري: المرحلة التمهيدية كانت الأصعب لأن الجاهزية لم تكن كاملة حينها أما اللاعبين كانوا أبطالا فهم جيل بطل منذ فوزهم ببطولة 2019 للشباب.
واختتم الشهري: أسلوب منتخب أوزبكستان جعل المباراة صعبة علينا في بعض الفترات من المباراة في الشوط الأول لكننا عملنا على منح اللاعبين الثقة ومساعدتهم على الهدوء قبل المباراة بليلة.
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