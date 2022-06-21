السعودية وأميركا.. مباراة تعيد ذكريات التسعينات

سيعود المنتخب السعودي إلى ملاقاة أميركا للمرة الأولى منذ ما يزيد عن 23 عاماً، إذ أعلن الأول إقامة مباراة ودية بين المنتخبين شهر سبتمبر المقبل استعداداً لكأس العالم 2022، في اللقاء السابع تاريخياً بينهما.

وخاض السعوديون 6 مباريات أمام منتخب الولايات المتحدة في ظرف أقل من 7 أعوام، مرتان في بطولة القارات بينما 5 مرات كانت بمناسبات ودية.

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وكان اللقاء التاريخي الأول بين المنتخبين في أكتوبر 1992 الذي احتضنته الرياض في النسخة الأولى لبطولة القارات، وحينها فاز السعوديون 3-0 عن طريق فهد الهريقي ويوسف الثنيان وخالد مسعد، وبعد 6 أشهر عاد منتخب الولايات المتحدة إلى الرياض مجدداً في مباراة ودية انتصر بها بهدفين عن طريق جو ماكس مور وميكاليك.

واستعداداً لكأس العالم 1994، التقى المنتخب السعودي بنظيره الأميركي في نيوجيرسي وانتهت بالتعادل السلبي بلا أهداف، أما مباراة عام 1994 التي أقيمت بالخبر فانتهت بفوز سعودي 2-1 عبر سامي الجابر وفهد الغشيان مقابل هدف لفرانك كلوباس.

وكانت مباراة المنتخبين في أكتوبر 1995 التي احتضنتها العاصمة واشنطن الأكثر إثارة في تاريخ مبارياتهما، إذ تقدم السعوديون بثلاثة أهداف في شوط واحد جاءت عبر سامي الجابر وفهد المهلل وسعيد العيوان، وقلص الأميريكون الفارق عبر الشهير أليكس لالاس وجو ماكس مور، وفي 6 دقائق بالشوط الثاني شجل تاب راموس وروي لاسنر هدفين، لتنتهي المباراة بفوز أميركي 4-3.

وجاء اللقاء الأخير بينهما في مباراة المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس القارات 1999 في مدينة غوادالاخارا المكسيكية، وفازت فيها أميركا عبر برافو وماكبرايد.



