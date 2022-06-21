المنتخب السعودي يواجه أميركا استعداداً لكأس العالم

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سيلعب وديا أمام الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل ضمن استعدادات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
وكتب المنتخب السعودي في حسابه على تويتر "مباراتنا الرابعة في رحلة الإعداد لكأس العالم، ستكون أمام بطل كأس الكونكاكاف الذهبية منتخب أميركا" يوم 27 سبتمبر.
وأضاف المنتخب السعودي أنه استكمل بذلك مباراتي الإعداد في سبتمبر بعدما سبق أن اتفق على مواجهة الإكوادور يوم 23.
وخاضت السعودية مباراتين وديتين في يونيو الجاري استعداداً لكأس العالم وخسرت بنفس النتيجة 1-صفر أمام المنتخبين القادمين من أميركا الجنوبية وهما كولومبيا وفنزويلا.
وقبل كأس العالم، ستلعب السعودية وديا مع أيسلندا وكرواتيا في نوفمبر.
وتبدأ السعودية مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر ، وقبل اللعب مع بولندا ثم المكسيك في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.
وأوقعت القرعة منتخب أميركا في المجموعة الثانية بكأس العالم إلى جانب ويلز وإنجلترا وإيران.
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