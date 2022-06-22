اتحاد جدة يخسر أكثر من نصف النقاط في ملعب الاتفاق

عرف اتحاد جدة الفوز في 4 مناسبات باستضافة الاتفاق خلال فترة دوري المحترفين السعودي وذلك قبل مباراتهما المرتقبة يوم الخميس التي يسعى من خلالها الاتحاد إلى الإبقاء على حظوظه بالفوز بالمسابقة بعد تعادله نقطياً مع الهلال المتفوق بفضل المواجهات المباشرة.

وكان الاتحاد يتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الماضية قبل أن يخسر 3-1 أمام الهلال ليتصدر الأخير المسابقة برصيد 61 وهو ذات الرصيد الذي يملكه النادي الغربي، لكن الأول يتفوق عليه بفضل المواجهات المباشرة.

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ورحل اتحاد جدة إلى الدمام لملاقاة الاتفاق 11 مرة خلال فترة دوري المحترفين السعودي، عاد منها بالنقاط الكاملة 4 مرات مقابل ذات العدد من الخسائر، فيما حضر التعادل 3 مرات بين الفريقين.



وحصل اتحاد جدة على 15 نقطة من أصل 33 متاحة له في مبارياته أمام الاتفاق على ملعب الأخير.

وانتهت أول 5 مباريات بفوز الاتفاق مرتين (2-1 و1-0) في عامي 2009 و2011 مقابل التعادل 3 مرات (1-1، 2-2، 0-0) أعوام 2008، 2010 و2012.

وحقق الاتحاد فوزه الأول على الاتفاق في الدمام مطلع 2014 عندما تغلب عليه 5-2، وفي نهاية ذلك الموسم هبط الاتفاق إلى دوري أندية الدرجة الأولى، ما أجل مبارياتهما حتى 2017 عندما عاد الاتفاق إلى دوري المحترفين مجدداً.



وحقق اتحاد جدة الفوز مرتين متتاليتين على الاتفاق عام 2017 4-1 و2-1، قبل أن يفوز الاتفاق في العام اللاحق بهدف دون رد.

وانتصر الاتحاد على نظيره في 2019 2-1 في مباراة شهدت هدفين عكسيين بكل مرمى، بينما جاءت مباراتهما الأخيرة في الدمام لمصلحة الاتفاق بهدفين دون رد.