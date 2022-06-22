منافسة الهلال والاتحاد تعود بعد توقف 25 يوماً

يجد الهلال نفسه أمام فرصة حسم اللقب للموسم الثالث تواليًا عندما يتجدد، يوم الخميس، الصراع المحتدم مع الاتحاد في الأمتار الأخيرة من الدوري السعودي، عندما تعود الفرق إلى المنافسات للمرحلة الـ 29 قبل الأخيرة بعد توقف قرابة الشهر.

وتوقفت المنافسات نحو 25 يوماً بسبب معسكر المنتخب السعودي الأول في إسبانيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في قطر ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاماً التي حقق لقبها.

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ويتساوى الهلال والاتحاد نقاطًا (61) في أعلى الترتيب، إلا أن الهلال يتصدر على حساب منافسه بفضل المواجهتين المباشرتين (فوزان)، لذا يدرك الفريقان أن أي تعثر سيقضي على آمالهما بتحقيق اللقب.

وستكون الفرصة سانحة أمام الهلال للتتويج من دون الانتظار حتى المرحلة الأخيرة، في حال فوزه على مضيفه الفتح السادس، مقابل سقوط الاتحاد خارج أرضه ضد الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر.

وحقق الهلال، بطل آسيا، أربعة انتصارات متتالية قبل فترة التوقف ليستعيد الصدارة ويرفع آماله بتعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري ورفعها إلى 18.

ويتحكم الهلال بمصيره، إذ إن فوزه في آخر مباراتين حيث يختتم الدوري عل أرضه ضد الفيصلي، سيتوج فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز بطلا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد ضد ضيفه الباطن.

واستعاد الهلال بعضًا من نجومه الذين غيّبتهم الإصابة خلال الفترة الماضية أمثال البيروفي أندري كاريو والكولومبي غوستافو كويار وسلمان الفرج ومحمد البريك والكوري جانغ هيون سو.

وسبق للفتح أن تفوق على الهلال في عقر داره 3-2 بركلة جزاء متأخرة للمغربي مراد باتنا في المباراة الأولى التي جمعتهما في الدوري هذا الموسم، لذا يأمل تكرار ذلك وتعكير خطوات منافسه الأخيرة نحو اللقب.

ويفتقد الفتح لجهود باتنا والجزائري سفيان بن دبكة بسبب الإصابة.

من جهته، فوّت الاتحاد فرصة كانت في متناول اليد لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ العام 2009، وذلك بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات مكتفيًا بنقطة واحدة، وسقط في إحداها 3-1 أمام الهلال بالذات.

وخاض الاتحاد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا ثلاث مباريات ودية لم يحقق الفوز في أي منها حيث خسر أمام بيراميدز المصري والأهلي وتعادل مع أبها، في ظهور واضح لتراجع مستواه بعدما ظل متصدراً لأكثر من 20 مرحلة.

وما يصعّب من مهمة الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضرورة فوز الاتفاق في مباراته في معركة تفادي الهبوط، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة على بعد نقطة من أول مراكز الهبوط.

أما النصر الثالث الذي يبعد بست نقاط عن الاتحاد، فيحل على الحزم صاحب المركز الأخير (17 نقطة) الذي سبق أن هبط إلى الدرجة الثانية.