مدرب الفيحاء: رفضت العروض المصرية.. والهلال بطل الدوري

كشف الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي، عن تلقيه عروضًا من الدوري المصري مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه سيكمل مهمته مع بطل كأس الملك في الموسم المقبل، كما أكد تمسكه بقائد الفريق سامي الخيبري.

وقاد فوك الفيحاء إلى تحقيق بطولة كأس الملك الشهر الماضي على حساب الهلال بركلات الترجيح، في أول تتويج بتاريخ النادي البرتقالي، ما جعله محط أنظار عدة أندية.

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وقال رازوفيتش في تصريحات لـ"العربية.نت": تلقيت بعض العروض من الدوري المصري، لكن لدي عقد مع الفيحاء حتى 2023، وتركيزي هنا في السعودية وسأبقى مع الفيحاء في الموسم المقبل. وأردف: أتابع الدوري المصري ويعجبني كثيراً، وقد أذهب هناك في المستقبل.

وعن موقفه في حال تلقى قائد الفريق سامي الخيبري عرضًا للرحيل أوضح: إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ما قدمه هذا الموسم كان رائعًا، هو بمثابة مساعدي في أرض الملعب، إنه قائد حقيقي، سأحاول بكل الطرق الممكنة إقناع إدارة النادي بالإبقاء على الخيبري، أريده أن يستمر معنا في الموسم المقبل.

واعترف رازوفيتش بأن فريقه بحاجة للتحسن في الموسم المقبل على الصعيد الهجومي قائلًا: لدينا خط دفاع وحارس مرمى مميزان ويمتلكان الخبرة، أتفق بالفعل بشأن ضعف أرقامنا التهديفية، أهدرنا العديد من الفرص في المباريات هذا الموسم، علينا أن نفكر جيدًا في خط الهجوم من أجل تحسين الوضع في الموسم المقبل.



وأكد المدرب البالغ من العمر 49 عامًا رضاه عن موسمه مع الفريق بعد التتويج بلقب الكأس وضمان البقاء في دوري المحترفين، مشيرًا إلى أن هدفه الموسم المقبل هو احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وأثنى رازوفيتش على النظام الجديد لكأس السوبر والذي سيقام بمشاركة أربعة أندية: ستكون فرصة رائعة لنا للعب ضد أفضل الأندية، سنقدم كل ما لدينا في المنافسة والكل يعلم أن كرة القدم لا يوجد بها مستحيل، لذلك سنحاول الوقوف على مستوانا مقارنة بالأندية الكبرى، وسنقدم كل شيء للفوز.

ويتوقع رازوفيتش تتويج الهلال بلقب الدوري على حساب الاتحاد، إذ قال: على الأرجح سيفوز الهلال ببطولة الدوري، الأمور تسير في هذا الاتجاه مع تبقي مباراتين في المنافسة.



