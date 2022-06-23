دونيس: الفتح يعاني.. وعلاقتي بالهلال مميزة

كشف اليوناني جيورجيوس دونيس مدرب نادي الفتح أن فريقه يعاني حينما يلعب على أرضه في الأحساء، مشيراً إلى أن علاقته بناديه السابق الهلال مميزة.

ويلتقي الفتح بضيفه الهلال يوم الخميس في الجولة ما قبل الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال دونيس لبرنامج "في المرمى": لدي قائمة قوية رغم الغيابات، وأهدف إلى بناء فريق لموسم كامل وليست مباراة واحدة فقط. وأتبع: الفتح يعاني حينما يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وختم المدرب اليوناني حديثه: علاقتي بنادي الهلال مميزة، وآمل أن أحقق نتيجة إيجابية أمامه.