الحوسني: الإدارة تتحمل مسؤولية ما يحدث للأهلي

وصف عماد الحوسني، المهاجم السابق للمنتخب العماني ونادي أهلي جدة، الوضع الذي يمر به الفريق السعودي بالسيئ والمأساوي، مشيرا إلى أن الإدارة هي التي أوصلت الأهلي إلى هذا الوضع، إذ يصارع على الهرب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويخوض أهلي جدة مواجهة حاسمة مساء يوم الاثنين عندما يحل ضيفا على فريق الشباب صاحب المركز الرابع في الجولة الأخيرة للدوري السعودي.

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ووضع بطل الدوري في 2016 نفسه في ظروف وحسابات معقدة بعدما تعرض للهزيمة على ملعبه أمام الرائد بنتيجة 3-1 يوم الخميس ليتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، وسيتعين على الفريق الغربي تحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء بشرط تعثر واحد من الفرق التالية "الباطن والفيصلي والتعاون والرائد" والتي تتنافس على الهبوط أيضا، ومن الممكن أن يضمن الأهلي البقاء إذا تعادل مع الشباب لكن يتوجب تعثر الباطن والاتفاق، وفي حالة خسارة الأهلي فسيهبط رسميا دون النظر إلى النتائج الأخرى.





وعن مواجهة الأهلي أمام الشباب في الجولة الأخيرة، قال النجم العماني في تصريحات لـ"العربية.نت": مباراة صعبة جدا وتحتاج إلى مجهود مضاعف وتركيز عال بنسبة 200% لإنقاذ الفريق من الهبوط، وعلى اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم مع التركيز الذهني والنفسي والبدني.

وارتدى عماد الحوسني قميص الأهلي خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وقاده إلى تحقيق كأس الملك مرتين إضافة إلى المركز الثاني في دوري أبطال آسيا، علما بأنه سجل أكثر من 50 هدفا خلال 99 مباراة.

وعن الوضع الذي يعيشه الأهلي الذي يقترب من الهبوط، قال البالغ من العمر 37 عاما: الوضع سيئ ومأساوي والإدارة هي السبب الرئيس فيما يحدث للفريق حاليا، بداية من عدم اختيار المدرب المناسب، إلى جانب عدم توفقهم في اختيار اللاعبين المحترفين المناسبين بجانب أن الفريق لا يوجد به عمل ولا استقرار إدارة وفني والنادي بحاجة إلى تغيير جذري من الإدارة ووصولا إلى اللاعبين.

وأضاف: الإدارة هي التي تتحمل اللوم الأكبر فيما وصل إليه الأهلي، وبعدها اللاعبون.

وتختتم منافسات الدوري السعودي يوم الاثنين، وسيتحدد في اليوم الختامي بطل المسابقة ما بين الهلال والاتحاد، إضافة إلى الفريقين اللذين سيرافقان الحزم إلى دوري الدرجة الأولى.

وحقق الأهلي 6 انتصارات فقط خلال 29 مباراة، وتعادل في 13 مناسبة، وتذوق طعم الهزيمة في 10 لقاءات، واستقبلت شباكه 43 هدفا مقابل تسجيل 38 هدفا فقط.