رومارينيو وسالم يؤجلان حسم الدوري إلى الجولة الأخيرة

أصبح الهلال على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد تأجيل الحسم إلى الجولة الأخيرة في صراعه الثنائي مع الاتحاد.



وفاز الهلال بعشرة لاعبين 3-صفر على مضيفه الفتح، عن طريق ثنائية سالم الدوسري وهدف إيغالو، يوم الخميس، بينما حول الاتحاد تأخره إلى فوز 3-1 على الاتفاق، وذلك بفضل مهاجمه رومارينيو "هدفين" وهدف لمصلحة حمدالله، بينما أحرز هدف الاتفاق أمين يونس.





ويتساوى الفريقان في القمة برصيد 64 نقطة لكن الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة.



وأصبح الأهلي، بطل 2016، على حافة الهبوط للدرجة الثانية عقب خسارته 3-1 من الرائد.