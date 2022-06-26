الاتحاد في الجولة الأخيرة.. يبحث عن فوزه السادس

يأمل الاتحاد إلى تحسين نتائجه في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان منذ انطلاق فترة المحترفين.

ويستضيف الاتحاد الباطن في ختام جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أملا في الحفاظ على حظوظه بملامسة ذهب كأس البطولة في حال تعثر الهلال أمام الفيصلي.

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وفي المواسم الـ 13 الماضية حقق الاتحاد الفوز في الجولة الأخيرة 5 مرات وخسر 6 وتعادل مرتان.

وفي آخر مباراة من موسم 2008-2009 حقق الاتحاد النقاط الثلاث على حساب منافسه الهلال وتوج بالبطولة أما موسم 2009-2010 فعاد الاتحاد وكرر انتصاره على الأزرق في الجولة الأخيرة. قبل أن يواصل الاتحاد انتصاراته في الجولة الأخيرة بتجاوز النصر 5-2 في آخر مباريات موسم 2010-2011.

وتعرض الاتحاد إلى تعثره الأول في المباراة الأخيرة لموسم 2011-2012 أمام هجر بتعادل سلبي قبل الخسارة من الشعلة في الموسم اللاحق بهدف دون رد وهي الخسارة نفسها أمام نجران في موسم 2013-2014.

وواجه الاتحاد نظيره الأهلي في ختام موسم 2014-2015 وتعادل معه بهدف لمثله سجلهما فهد المولد وسلمان المؤشر فيما خسر في نهاية الموسم التالي من التعاون بهدفين لهدف.

وتعرض الاتحاد لخسارة ثقيلة نهاية موسم 2016-2017 برباعية أمام الفتح لتتواصل الهزائم في الموسم اللاحق أمام الرائد بثلاثية كما أنها لم تتوقف النتائج السلبية في موسم 2018-2019 بالخسارة أمام أحد بهف دون رد.

وفي الموسمين الماضيين عاد الاتحاد إلى تحقيق الانتصارات في الجولة الأخيرة بعدما ضمن البقاء بالفوز على العدالة بهدفين دون رد وأمام النصر بثنائية.