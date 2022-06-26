البوسني ساريتش: الأهلي لن يهبط.. ومفتاح الفوز 4 لاعبين

أكد البوسني إلفيس ساريتش لاعب أهلي جدة السابق على ثقته في زملائه السابقين للفوز بمواجهة الشباب والبقاء بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، رافضًا إلقاء اللوم على شخص بعينه في الأزمة التي يمر بها الفريق هذا الموسم.

ويحتل أهلي جدة المركز 15 في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهو بحاجة إلى الفوز على مضيفه الشباب يوم الاثنين مع انتظار أن تخدمه النتائج للبقاء في المسابقة.

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وقال ساريتش الذي ارتدى قميص أهلي جدة بين يوليو 2019 وحتى الصيف الماضي لـ"العربية.نت": يجب أن يسأل المرء نفسه كيف يمكن لناد بحجم وتاريخ ومشجعي الأهلي أن يكون في هذا المركز وأن يمر بهذه الظروف، لن ألوم أحدًا لأنه في الوقت الحالي من السهل إلقاء اللوم على شخص بعينه، لكن أتمنى كل التوفيق للأهلي وأن يصبح قريبًا في مركز يليق بالنادي وتاريخه.

وعن مواجهة الشباب أوضح: آمل أن يحقق الأهلي الفوز على الشباب، وأن يبقى في الدوري، إنها مباراة واحدة، والفريق بحاجة لأن يقدم الجميع كل ما لديه وإظهار الثقة خلال 90 دقيقة، الشباب فريق قوي لكن الأهلي يملك السومة وبراداريتش وأليوسكي وإدواردو، وهم مفتاح الفوز والبقاء في الدوري. أتمنى لهم كل التوفيق وهم يعلمون ذلك، أنا متأكد من أن اللاعبين قادرون على فعل ذلك وتحقيق الفوز، ويستحقون تخطي هذه الفترة الصعبة والبقاء في الدوري.



وعن تقييمه لفترته مع الأهلي قال: منذ يومي الأول في الفريق كنت صادقاً وبذلت قصارى جهدي، لعبت أساسياً مع عدد من المدربين، وهذا يعني أنني أستحق ذلك، كما أن الجماهير قدموا لي دعمًا رائعًا وأنا فخور بذلك.

وزاد: أجمل مبارياتي مع الأهلي هي مباراة الاتحاد في الديربي حين حققنا الفوز بهدفين مقابل هدف، وأيضًا مباراة الرائد، حيث أردنا الفوز لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال وبالفعل نجحنا في ذلك.