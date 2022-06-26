المنتخب السعودي يواجه أيسلندا وبنما استعداداً لكأس العالم

أعلن المنتخب السعودي أنه سيخوض خمس مباريات ودية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وأكد موعد ومكان كل هذه المباريات ومنها المباراة الجديدة مع بنما.
وقال المنتخب السعودي، الذي أعلن هذا الشهر أنه سيواجه كولومبيا والولايات المتحدة وديا في 23 و27 سبتمبر على الترتيب في حسابه على تويتر إنه سيلعب أمام أيسلندا وبنما وكرواتيا في نوفمبر.
وستلعب السعودية مع أيسلندا في السادس من نوفمبر في أبوظبي ثم تواجه بنما بعدها بأربعة أيام في الإمارات أيضا، وقبل أن تستضيف كرواتيا في الرياض في 16 من الشهر ذاته.
وخاضت السعودية مباراتين وديتين في يونيو الجاري استعدادا لكأس العالم، وخسرت بنفس النتيجة 1-صفر أمام المنتخبين القادمين من أميركا الجنوبية وهما كولومبيا وفنزويلا.
وتبدأ السعودية مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر وقبل اللعب مع بولندا ثم المكسيك في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.
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