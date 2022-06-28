ألميريا يواجه الهلال ودياً

أعلن نادي ألميريا الإسباني إقامة مواجهة ودية بينه وبين نادي الهلال السعودي ضمن تحضيرات الناديين الصيفية للموسم المقبل.

وفاز ألميريا ببطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني في 29 مايو الماضي ليصعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني برفقة نخبة الأندية فيما توج الهلال ببطولة الدوري السعودي يوم الاثنين بعد فوزه على الفيصلي بهدفين لهدف في ختام المسابقة.

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ونشر حساب نادي ألميريا صورة تعلن عن مواجهة ودية بين الفريقين في السابع من أغسطس المقبل من العام الحالي كما أعلن تركي آل الشيخ مالك النادي بأن اللقاء سيقام في بريطانيا.





ويستهل ألميريا مشواره في الدوري الإسباني في الرابع عشر من أغسطس المقبل باستضافة ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني على ملعب "إل ميديتيرانيو" فيما لم يعلن جدول مباريات الدوري السعودي للموسم المقبل بعد.