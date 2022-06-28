.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ألميريا يواجه الهلال ودياً

  • الخط
فرحة سابقة للنادي الإسباني

ألميريا يواجه الهلال ودياً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي ألميريا الإسباني إقامة مواجهة ودية بينه وبين نادي الهلال السعودي ضمن تحضيرات الناديين الصيفية للموسم المقبل.

وفاز ألميريا ببطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني في 29 مايو الماضي ليصعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني برفقة نخبة الأندية فيما توج الهلال ببطولة الدوري السعودي يوم الاثنين بعد فوزه على الفيصلي بهدفين لهدف في ختام المسابقة.

ونشر حساب نادي ألميريا صورة تعلن عن مواجهة ودية بين الفريقين في السابع من أغسطس المقبل من العام الحالي كما أعلن تركي آل الشيخ مالك النادي بأن اللقاء سيقام في بريطانيا.

2 صور

ويستهل ألميريا مشواره في الدوري الإسباني في الرابع عشر من أغسطس المقبل باستضافة ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني على ملعب "إل ميديتيرانيو" فيما لم يعلن جدول مباريات الدوري السعودي للموسم المقبل بعد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات أممية: ثلثا سكان السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي تحذيرات أممية: ثلثا سكان السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي
اكتشف المزيد