الأهلي يهبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه

هبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة يوم الاثنين.
وكان نادي مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء لكن التعادل بلا أهداف جعله يهبط للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.
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وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.
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