البلطان: الأهلي لم يقدم ما يشفع له بالبقاء

أكد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أن فريقه لم يستهدف الأهلي بعينه في اللقاء مضيفا بأن الأندية الأخرى المنافسة على البقاء لن تقبل أن يُلعب اللقاء بشكل غير جدي.

وتعادل الشباب مع ضيفه الأهلي في الجولة 30 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لتقود هذه النتيجة أخضر مدينة جدة إلى الهبوط إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

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وكشف البلطان في تصريحات تلفزيونية لـ "العربية" تلت تعادل الشباب والأهلي وهبوط الأخير قائلا: لعبنا أمام الأهلي بتاريخنا الكبير ولم أستهدفه ولا يجب أن أتعاطف معه وأن يؤدي لاعبو الفريق بشكل غير مهتم

وأضاف البلطان: وهبوط الأهلي حدث لأنه لم يقدم ما يشفع له بالبقاء وأتضامن معه ورئيسه ماجد النفيعي وما حدث للنادي هي تراكمات.