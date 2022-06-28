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الجبلي ينقذ الباطن من الهبوط رغم إصابته

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يوسف الجبلي
الجبلي يحتفل بهدفه في مرمى الفيصلي شهر فبراير الماضي

الجبلي ينقذ الباطن من الهبوط رغم إصابته

العربية.نت

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لم يتوقع أنصار نادي الباطن أن يكون الهدف الذي سجله الهولندي يوسف الجبلي في السابع من فبراير الماضي بمرمى الفيصلي سبباً في بقاء الفريق لموسم ثالث على التوالي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفضل المواجهات المباشرة مع الفيصلي.

وتعادل الباطن مع اتحاد جدة فيما خسر الفيصلي من البطل الهلال ليتساوى الفريقان برصيد 33، لكنه بقي بفضل المواجهات المباشرة.

وسدد الجبلي في الدقائق الأخيرة من شوط مباراة الفريقين الأول وهو الهدف الذي انتهت عليه المواجهة.

وتعرض الجبلي إلى إصابة بكسر في السابق وقطع بأربطة المفصل في مباراة الباطن والفيحاء شهر مارس الماضي وأعلن النادي حينها انتهاء موسمه مع الفريق.

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